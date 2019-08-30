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17:00 30.08.2019

В Словакии близ границы с Украиной пограничники задержали украинца-контрабандиста на мотопаратрайке – Госпогранслужба

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В Словакии близ границы с Украиной пограничники задержали украинца-контрабандиста на мотопаратрайке – Госпогранслужба

 Пограничники обнаружили оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров малый летательный аппарат в районе словацкого города Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой государственной границы, и задержали его пилота-украинца, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"По информации и ориентирам, предоставленным военнослужащими отдела "Ужгород", сотрудникам словацкой пограничной полиции удалось найти место посадки летательного аппарата. В районе Собранце, в нескольких километрах от украинско-словацкой границы, они обнаружили мотопаратрайк, оборудованный для незаконного перемещения контрабандных товаров. Управлял летательным аппаратом гражданин Украины, который и был задержан", - говорится в сообщении пресс-службы украинского погранведомства в пятницу.

Отмечается, что украинские пограничники во время патрулирования госграницы услышали шум двигателя. Полет неизвестного устройства также зафиксировали тепловизионные комплексы. Не имея технических возможностей помешать движению летательного аппарата, украинские пограничники начали поиски места взлета и вероятных пособников правонарушителя. Также правоохранители сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.

Проводятся проверочные мероприятия и следственные действия в отношении задержанного и совершенного им правонарушения.

Теги: #словакия #госпогранслужба #контрабанда
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