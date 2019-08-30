Военная прокуратура задержала должностных лиц "Укрзализныци" за взятку в 200 тыс. грн

Военная прокуратура Южного региона Украины задержала начальника службы колеи и главного инженера службы колеи филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев).

Согласно сообщению на сайте прокуратуры в пятницу, правоохранители установили, что двое указанных сотрудников УЗ, находясь в Одессе, получили от директора частного общества взятку в размере 200 тыс. грн. Средства предназначались за организацию подписания и выдачу акта приема, а также ввод в эксплуатацию построенного поселковым фермерским хозяйством подъездного железнодорожного пути.

Досудебное расследование продолжается. Военная прокуратура готовит задержанным уведомление о подозрении в коррупционном уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

В свою очередь, в "Укрзализныци" заявили, что задержанные должностные лица больше не будут работать в компании.

"Укрзализныця" содействует необходимым следственным действиям в отношении должностных лиц Одесской железной дороги, которых уличили в получении неправомерной выгоды. Нечистые на руку работники не будут дальше работать в компании", - сообщила пресс-служба УЗ.