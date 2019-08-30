События

14:56 30.08.2019

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Киеве, совершенном в ночь на четверг

1 мин читать
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Киеве, совершенном в ночь на четверг

Подозреваемые в убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве, совершенном в ночь на четверг, задержаны, ими оказались двое граждан Молдовы, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Ночью 28 августа возле остановки общественного транспорта "Южная Борщаговка"… прохожие обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти, а именно с ножевым ранением в шею… Им оказался 22-летний уроженец Винницкой области, который работал водителем службы такси. В дальнейшем, на обочине дороги обнаружен автомобиль, которым он управлял", - говорится в сообщении.

29 августа по результатам проверки полученной следствием информации сотрудники Святошинского райуправления полиции и управления уголовного розыска в г.Киеве задержали по месту жительства 34-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, граждан Молдовы. При обыске у них нашли два принадлежаваших убитому мобильных телефона, одежда со следами бурого цвета. Также установлено, что после преступления злоумышленники пытались воспользоваться банковскими картами погибшего.

Задержанным объявлено подозрение по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #прокуратура #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:34 30.08.2019
Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

16:50 29.08.2019
Богатырева вышла на свободу после внесения залога

Богатырева вышла на свободу после внесения залога

12:54 28.08.2019
Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

Прокуратура Киева просит суд арестовать Богатыреву

09:52 28.08.2019
Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

Обвинение по факту незаконного взыскания с "Укрзализныци" 2,4 млн грн при закупке экскаватора направлено в суд

17:08 27.08.2019
Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

Прокуратура объявила трем лицам о подозрении в незаконном завладении исторической усадьбой в центре Киеве

18:23 26.08.2019
Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

Смертельное ранение матросу одной из частей морской пехоты мог нанести сослуживец

00:56 23.08.2019
Суд изменил меру пресечения, подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко

Суд изменил меру пресечения, подозреваемому в убийстве журналиста Сергиенко

17:13 22.08.2019
Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

Еще троих полицейских подозревают в служебной халатности, приведшей к гибели 3-летней девочки на Харьковщине

18:37 21.08.2019
Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

Статья российского издания о сокрытии фактов насилия со стороны военных ВСУ к гражданским не соответствует действительности – прокуратура

03:35 20.08.2019
Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

Дело организованной группы закладчиков наркотиков и психотропов, работавшей через интернет-магазин, направлено в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пятницу обмен пленными между Украиной и РФ точно не состоится - источник

Сенцов остается в Бутырском изоляторе

Адвокат Рыбин отрицает, что самолеты с удерживаемыми лицами уже вылетели для обмена

СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд оправдал "экс-беркутовца" Хандрыкина, обвиняемого в избиении активистов Евромайдана

Роттердам примет Евровидение-2020

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать из Киева в Коломбо и Тель-Авив, авиакомпании "Джоника" – из Киева и Одессы в Тель-Авив

Гончарук считает возможным побороть контрабанду до конца года

В Киевской и Черниговской областях 1 сентября небольшой кратковременный дождь

Гриневич против резкой оптимизации школьной сети

В Днепропетровской области неизвестные подорвали автомобиль начальника полиции

От осложнений кори умер ребенок с противопоказанием к прививке

В официальной прессе опубликовано решение о начале работы ВАКС с 5 сентября

Кернес и его защитники вновь не явились в суд, рассмотрение апелляции отложено на 13 сентября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА