Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Киеве, совершенном в ночь на четверг

Подозреваемые в убийстве таксиста на Кольцевой дороге в Киеве, совершенном в ночь на четверг, задержаны, ими оказались двое граждан Молдовы, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Ночью 28 августа возле остановки общественного транспорта "Южная Борщаговка"… прохожие обнаружили тело молодого мужчины с признаками насильственной смерти, а именно с ножевым ранением в шею… Им оказался 22-летний уроженец Винницкой области, который работал водителем службы такси. В дальнейшем, на обочине дороги обнаружен автомобиль, которым он управлял", - говорится в сообщении.

29 августа по результатам проверки полученной следствием информации сотрудники Святошинского райуправления полиции и управления уголовного розыска в г.Киеве задержали по месту жительства 34-летнего мужчину и 25-летнюю женщину, граждан Молдовы. При обыске у них нашли два принадлежаваших убитому мобильных телефона, одежда со следами бурого цвета. Также установлено, что после преступления злоумышленники пытались воспользоваться банковскими картами погибшего.

Задержанным объявлено подозрение по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.