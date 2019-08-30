События

12:38 30.08.2019

В Киевской и Черниговской областях 1 сентября небольшой кратковременный дождь

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В Киевской и Черниговской областях 1 сентября небольшой кратковременный дождь

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса., осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в Закарпатье и на побережье морей 16-19 °; днем 26-31 °, на севере Левобережья 22-25°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 августа самая высокая температура днем была 33,4° в 1908г., самая низкая ночью 5,4° в 1966г.

В воскресенье 1 сентября без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.

В Киеве 1 сентября ночью без осадов, днем местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

30 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

Теги: #погода #украина
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