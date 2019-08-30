В Днепропетровской области неизвестные подорвали автомобиль начальника полиции

В г.Першотравенск Днепропетровской области в результате взрыва был поврежден автомобиль начальника местного отделения полиции, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Происшествие произошло сегодня утром в г.Першотравенск. Как предварительно установлено, начальник Первомайского отделения полиции сел за руль собственного автомобиля, а через 30 секунд прогремел взрыв задней части автомобиля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поврежден автомобиль "Mitsubishi Outlander". На место происшествия выехали руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).