Кернес и его защитники вновь не явились в суд, рассмотрение апелляции отложено на 13 сентября

Полтавский апелляционный суд в пятницу вновь не смог рассмотреть апелляцию по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого и перенес заседание на 13 сентября.

"Следующая дата - 13 сентября, 11 часов", - сказал председательствующий коллегии Владимир Костенко.

В судебное заседание Кернес не явился. Как сообщил Костенко, Кернес направил в суд заявление, в котором объяснил, что не приедет, поскольку большинство его защитников не смогут присутствовать и просил перенести заседание на другую дату.

В суд не явились также все адвокаты обвиняемых за исключением Лидии Изовитовой. Они уведомили суд о причинах неявки (командировка, стационарное лечение, отпуск) и также просили перенести заседание.

Прокурор Александр Ганилов напомнил, что суд не может начать рассмотрение апелляции уже год и за это время Кернес ни разу не явился в заседание под различными предлогами, в том числе, как считает гособвинитель, и по неуважительным причинам. Ганилов потребовал применить к Кернесу принудительный привод и оштрафовать за систематическую неявку в суд. За привод высказались также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина. Изовитова, Блинник и Смицкий были против привода и штрафа.

Коллегия судей пришла к выводу, что оснований для применения привода и штрафа на данный момент нет.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования. Его охранникам было предъявлено подозрение по ч.2 ст.146, ч.2 ст.127, ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала обвинительный акт в Дзержинский райсуд Харькова

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины (ВССУ) огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса в Киевский райсуд Полтавы.

10 августа 2018 года судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Кернеса и его охранников Блинника и Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Это решение обжаловали прокуратура, а также потерпевший Сергей Ряполов и его представитель, адвокат Татьяна Зелькина.