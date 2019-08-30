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11:52 30.08.2019

Срок заключения экс-переводчика Гройсмана, обвинявшегося в госизмене, истек по "закону Савченко" – решение суда

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Срок заключения экс-переводчика Гройсмана, обвинявшегося в госизмене, истек по "закону Савченко" – решение суда

Голосеевский районный суд Киева на заседании 22 августа признал виновным бывшего переводчика премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислава Ежова в государственной измене и назначил ему наказание в виде 3 лет и 28 дней лишения свободы без конфискации имущества с применением ч.1 ст.69 Уголовного кодекса Украины.

При этом, как говорится в тексте судебного решения, согласно ч.5 ст.72 УК в редакции закона №838-VIII от 26 ноября 2015 года (т.н. "закон Савченко"), срок предварительного заключения Ежова, длившийся с 20 декабря 2017 года по 3 июля 2019 года включительно (18 месяцев и 14 дней), зачтен ему в срок отбытия наказания из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Таким образом, Ежов считается отбывшим срок наказания уже с 3 июля.

Избранная ранее мера пресечения в отношении Ежова в виде круглосуточного домашнего ареста решением суда от 22 августа изменена на личное обязательство до вступления приговора в законную силу. Также до вступления приговора в силу Ежов должен сообщать суду об изменении своего места жительства, а в случае невыполнения этого обязательства к нему может быть применена мера пресечения или наложено денежное взыскание.

С Ежова взысканы судебные издержки по уголовному производству - стоимость проведенных Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины судебной почерковедческой экспертизы в размере 2 тыс 574 грн и судебной компьютерно-технической экспертизы в размере 17 тыс 160 грн в доход государства.

Решением суда Ежову возвращены ноутбук и два телефона, а также ключи и свидетельство о регистрации его автомобилей, снят арест с автомобилей и трети квартиры. Кабмину возвращен системный блок, хранившийся, как вещественные доказательства. На хранении оставлены два флэш-накопителя, сим-карта и блокнот.

Теги: #ежов #суд #госизмена
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