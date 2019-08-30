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11:29 30.08.2019

Разбор завалов обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершен - ГСЧС

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Разбор завалов обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершен - ГСЧС

Работы по разбору завалов строительных конструкций на месте обрушения подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч Львовская области завершены в полном объеме 29 августа в 18:00, сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом после завершения поисково-спасательных работ утром того же дня новые погибшие и пострадавшие не обнаружены. Всего в ходе поисково-спасательных работ силы ГСЧС спасли 7 человек, в том числе 5 детей, и обнаружили тела 8 человек, смерть которых наступила сразу при обрушении, в том числе 5-летнего ребенка.

Как сообщалось, в 2.46 28 августа Дрогобыче произошел обвал подъезда многоэтажного дома. Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета, в рамках расследования дела задержаны двое сотрудников местного коммунального предприятия.

Теги: #гсчс #дрогобыч
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