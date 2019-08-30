События

11:25 30.08.2019

Полозов: информация о возможном обмене появится, когда все необходимые факты будут подтверждены

1 мин читать
Полозов: информация о возможном обмене появится, когда все необходимые факты будут подтверждены

Координатор команды защиты удерживаемых в РФ украинских военных моряков адвокат Николай Полозов сообщил, что намерен комментировать ситуацию об обмене только тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены.

"В связи с многочисленными обращениями представителей СМИ, а также попытками ряда лиц дезинформировать общественность по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков и политзаключённых официально сообщаем, что адвокаты команды военнопленных украинские моряков не дают никаких комментариев по данным обстоятельствам", - написал Полозов в Facebook-группе "Защита военнопленных украинских моряков" в пятницу.

Он отметил, что адвокаты в целях защиты своих подзащитных не намерены комментировать слухи "и явно подложную информацию".

"Официальный комментарий будет представлен на данной странице тогда, когда все необходимые факты будут подтверждены. Благодарим за понимание", - подчеркнул он.

Теги: #полозов #рф #пленные #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 30.08.2019
Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе - СМИ

Украина, Польша и США планируют подписать соглашения о сотрудничестве в газовом секторе - СМИ

11:45 30.08.2019
В пятницу обмен пленными между Украиной и РФ точно не состоится - источник

В пятницу обмен пленными между Украиной и РФ точно не состоится - источник

09:49 30.08.2019
Адвокат Рыбин отрицает, что самолеты с удерживаемыми лицами уже вылетели для обмена

Адвокат Рыбин отрицает, что самолеты с удерживаемыми лицами уже вылетели для обмена

08:27 30.08.2019
СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается

СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается

07:23 30.08.2019
Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

07:01 30.08.2019
Россиянин пытался на автомобиле прорваться в Украину

Россиянин пытался на автомобиле прорваться в Украину

06:33 30.08.2019
В амбулатории в Харьковской области пьяный пациент угрожал медперсоналу катаной

В амбулатории в Харьковской области пьяный пациент угрожал медперсоналу катаной

05:36 30.08.2019
Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

Запорожский облпрокурор заочно огласил подозрение в смертельном ДТП депутату облсовета Гришину

05:34 30.08.2019
Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

04:53 30.08.2019
Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пятницу обмен пленными между Украиной и РФ точно не состоится - источник

Сенцов остается в Бутырском изоляторе

Адвокат Рыбин отрицает, что самолеты с удерживаемыми лицами уже вылетели для обмена

СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Срок заключения экс-переводчика Гройсмана, обвинявшегося в госизмене, истек по "закону Савченко" – решение суда

Разбор завалов обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершен - ГСЧС

Сенцов остается в Бутырском изоляторе

Перенос рейсов из аэропорта "Киев" не повлияет на регулярность других рейсов из аэропорта "Борисполь"

Допускающие непривитого ребенка в школу чиновники и директора берут на себя ответственность за возможные вспышки заболеваний - Гриневич

ГБР задержала прокурора из Кировоградской области за получение взятки в $ 2 тыс.

Минобразования не может запретить линейки и участие чиновников в школьных торжествах - Гриневич

Почти все школы страны полностью готовы к учебному году - Гриневич

"Антонов" требует изменить название российской модификации "Руслана"

ГБР проводит обыски в офисе НОТУ в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА