Перенос рейсов из аэропорта "Киев" не повлияет на регулярность других рейсов из аэропорта "Борисполь"

Перенос рейсов из международного аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская обл.) с 2 по 12 сентября 2019 года не повлияет на регулярность других рейсов из "Борисполя".

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне на своей странице в Facebook.

По его словам, рейсы десяти авиакомпаний, которые обычно летают из аэропорта "Киев", будут распределены между терминалами "D" и "F" аэропорта "Борисполь".

Из терминала "D", в частности, будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, "Мотор Сич", а также Belavia и LOT.

В терминале "F" будут обслуживаться рейсы авиакомпаний Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines.

Как сообщалось, международный аэропорт "Киев" прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.