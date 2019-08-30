ГБР задержала прокурора из Кировоградской области за получение взятки в $ 2 тыс.

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало на взятке в размере $2 тыс. руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области, сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве задержали руководителя одного из районных отделов Знаменской местной прокуратуры Кировоградской области за получение 2000 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении пресс-службы в пятницу.

Отмечается, что по предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданки $ 2 тыс. за закрытие уголовного производства по факту хранения наркотических веществ.

Правоохранители задержали чиновника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.