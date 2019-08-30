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10:42 30.08.2019

ГБР проводит обыски в офисе НОТУ в Киеве

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ГБР проводит обыски в офисе НОТУ в Киеве

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит санкционированные обыски в офисе Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), сообщает пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Государственное бюро расследований при оперативном сопровождении СБУ действительно проводит санкционированные обыски в помещении ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", - написала Иванова на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц НОТУ, а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

"Обыски никоим образом не препятствуют работе общественного вещателя и проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Теги: #гбр #ноту #обыски
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