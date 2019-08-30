События

10:20 30.08.2019

Индекс доверия британских потребителей в августе упал на фоне беспокойства о Brexit

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Индекс доверия британских потребителей в августе упал на фоне беспокойства о Brexit

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в августе снизился на 3 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 14 пунктов - на фоне беспокойства по поводу приближающегося выхода Великобритании из Евросоюза, говорится в исследовании GfK NOP Ltd.

Согласно данным исследовательской компании, значение показателя соответствует уровню января 2019 года, который является минимальным за последние шесть лет.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до минус 12 пунктов, по данным Trading Economics.

При этом индекс находится в отрицательной зоне уже 44-й месяц подряд, последний раз он имел положительное значение в январе 2016 года. Год назад, в июне 2018 года, он составлял минус 9 пунктов.

Все пять составляющих индекса доверия в текущем месяце снизились по сравнению с июльскими значениями, отмечается в сообщении компании.

Подындекс оценки британцами личной финансовой ситуации за прошедшие 12 месяцев уменьшился на 2 пункта - до минус 1 пункта, индикатор ожиданий на ближайший год упал на 5 пунктов - до 2 пунктов. В августе прошлого года эти показатели составляли соответственно 4 пункта и 8 пунктов.

Показатель оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в последние 12 месяцев снизился на 2 пункта и составил минус 34 пункта. Годом ранее он находился на отметке минус 26 пунктов.

Подындекс ожиданий на ближайший год потерял 6 пунктов и теперь составляет минус 38 пунктов. В прошлом августе он равнялся минус 26 пунктов.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце уменьшился на 3 пункта - до 1 пункта. Год назад его значение составляло 6 пунктов.

"Пока Brexit не уйдет с первых полос газет, когда бы это ни произошло, потребителям простительно нервничать не только по поводу экономики в целом, но и по поводу своего финансового положения", - отмечает директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

В исследовании GfK, проведенном в первой половине августа по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Минимальный уровень индекса потребительского доверия, который рассчитывается с 1974 года, был зафиксирован в июле 2008 года - минус 39 пунктов. Рекорд был установлен в июне 1987 года - 10 пунктов. Среднее значение показателя за период с 1981 года по 2018 год составляет около минус 9 пунктов.

Теги: #великобритания #индекс_доверия
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