Адвокат Рыбин отрицает, что самолеты с удерживаемыми лицами уже вылетели для обмена

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин утверждает, что самолеты с удерживаемыми лицами в России и Украине еще не вылетели для обмена.

"По состоянию на сегодня, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся, кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения, либо отбывания наказания", - сказал Рыбин в своем видеобращении на странице в Фейсбуке в пятницу утром.

Адвокат также призвал не распространять недостоверную информацию.

Он подчеркнул, что "из России в Киев никакой самолет не вылетал".