Процесс обмена удерживаемыми лицами продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности – Офис президента

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности, сообщает утром в пятницу Офис президента Украины.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении на Фейсбук.