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08:27 30.08.2019

СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается

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В Службе безопасности Украины сообщают, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также она попросила не распространять непроверенную информацию.

"Держим кулаки!", - резюмировала Гитлянская.

Ранее новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными. Также об этом сообщил получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

Теги: #переговоры #сбу #украина #пленные
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