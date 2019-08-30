СБУ: Процесс переговоров по обмену заложников продолжается
В Службе безопасности Украины сообщают, что процесс переговоров по обмену заложников продолжается.
"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Фейсбук.
Также она попросила не распространять непроверенную информацию.
"Держим кулаки!", - резюмировала Гитлянская.
Ранее новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными. Также об этом сообщил получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.