События

07:23 30.08.2019

Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, около Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Талаковки - из стрелкового оружия, около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия, трижды возле Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.

Теги: #сводка #украина
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