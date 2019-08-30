Боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, около Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Талаковки - из стрелкового оружия, около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия, трижды возле Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного - из стрелкового оружия", - добавили в штабе.