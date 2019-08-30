Россиянин пытался на автомобиле прорваться в Украину

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская область) пограничники пресекли попытку незаконного пересечения границы, предпринятую гражданином России.

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, 26-летний мужчина направлялся в Украину на автомобиле Ford.

"Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине. В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Мужчина, услышав это, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в направлении выезда из пункта пропуска", - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, а также нарушение режима в пункте пропуска, россиянину грозит административная ответственность и запрет на въезд в Украину.

Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.