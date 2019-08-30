В амбулатории в Харьковской области пьяный пациент угрожал медперсоналу катаной

Полиция задержала 59-летнего ранее судимого жителя с.Высочиновка Змиевского района Харьковской области, угрожавшего медперсоналу амбулатории мечом.

"Пациент в состоянии алкогольного опьянения достал из чехла меч типа "катана" и, сделав им несколько размахов, приставил его к медику. Мужчина заявил медперсоналу больницы и пациентам о безнаказанности за любые свои поступки", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как установила полиция, мужчина пришел в амбулаторию, чтобы измерить давление и принес с собой меч. Семейный врач сделала замечание пациенту, но тот ответил нецензурной бранью, стал угрожать персоналу физической расправой, после чего обнажил меч.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований и сообщено о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.