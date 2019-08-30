Прокуратура требует признать противоправным и отменить решение об утверждении обновленного Генплана Ирпеня

Киево-Святошинская местная прокуратура Киевской области установила, что Ирпенский горсовет 19 декабря 2018г приняла решение "Об утверждении градостроительной документации - обновленного Генерального плана г.Ирпень", который противоречит интересам Ирпенской территориальной громады и без учета государственных, общественных и частных интересов.

"В частности, обновленным Генеральным планом предусматривается незаконное изменение целевого назначения земель, в том числе мелиорированных и сельскохозяйственных земель бывшего коллективного-сельскохозяйственного предприятия "Рубежовский". Кроме того, в нарушение требований ст. 17 закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" Ирпенским горсоветом не приведен в соответствие с генеральным планом план зонирования, который утвержден еще в 2013 году. Интересы смежных территориальных громад, в части урегулирования вопросов территорий общих интересов также учтены не были", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Кроме того, говорится в информации, утверждение на местном уровне градостроительной документации произошло без проведения общественного обсуждения проектов обновленного генплана г.Ирпень, а градостроительная документация к моменту рассмотрения на архитектурно-градостроительном совете не была рассмотрена государственными органами, которые в соответствии с законом имеют полномочия по ее рассмотрению.

В связи с вышеперечисленным Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры подал исковое заявление в интересах государства к Ирпенскому городскому совету Киевской области о признании противоправным и отмене вышеуказанного решения и признании противоправными действий органа местного самоуправления.