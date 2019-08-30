Главред "Эха Москвы" сообщил, что самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве

Самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев, сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.

Как сообщалось, новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

11 июля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию на Донбассе и обмен пленными.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.