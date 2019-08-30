События

04:42 30.08.2019

В ДТП на трассе Львов-Краковец пострадали 7 человек

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Семь человек, в том числе трое детей, госпитализированы в результате ДТП на трассе Львов-Краковец, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента, авария произошла 28 августа возле с.Подрясное Яворовского района Львовской области. Водитель легкового автомобиля "Мерседес" выехала на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с "Фиат Добло" и "Киа Карнавал". Вследствие столкновения получили травмы семь человек, из которых трое детей 8-и и 9-и лет.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается полиция.

Теги: #пострадавшие #дтп #украина
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