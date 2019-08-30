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03:06 30.08.2019

Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

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Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении на странице Рябошапки в Фейсбуке.

Как сообщалось, получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев утверждал, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Теги: #обмен #пленные #россия #украина
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