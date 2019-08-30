Украина и Россия начали обмен пленными - Рябошапка

Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении на странице Рябошапки в Фейсбуке.

Как сообщалось, получивший гражданство Украины экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев утверждал, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.