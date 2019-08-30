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02:25 30.08.2019

Рада утвердила календарный план осенней сессии

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Рада утвердила календарный план осенней сессии

Верховная Рада утвердила календарный план второй сессии 9-го созыва.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления (№1087) проголосовали 278 народных депутатов на пленарном заседании в ночь на пятницу.

"Этим проектом предлагается начать вторую сессию IX созыва 3-го сентября и завершить ее работу 24 января 2020 года", - сказал представитель комитета парламента по вопросам регламента Сергей Кальченко, представляя проект постановления.

По его словам, календарный план предусматривает 10 пленарных недель, 6 недель работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях, 5 недель – для работы с избирателями, а также 8 часов вопросов к правительству

Согласно Конституции, очередная сессия Верховной Рады открывается в первый вторник сентября.

Теги: #рада #украина #утверждение #план
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