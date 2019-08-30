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01:44 30.08.2019

Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

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Фракция "Евросолидарность" покинула сессионный зал Рады, протестуя против поведения большинства

Народные депутаты фракции "Европейская солидарность" покинули сессионный зал Верховной Рады.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", руководство парламента ставит на голосование предложения поручить профильным комитетам рассмотреть ряд законопроектов и за сокращение процедуры внесения альтернативных законопроектов. Такие решения большинство принимает на основании письма президента Украины, в котором глава государства просит безотлагательно рассмотреть соответствующие проекты законов.

Представители "Европейской солидарности" протестовали против таких голосований, отмечая, что этих вопросов не было в повестке дня на четверг. После того, как от президиума реакции не последовало, нардепы из "Евросолидарности" покинули сессионный зал.

"При таком насиловании закона Украины и Конституции Украины, и наши многочисленные обращения к правящему большинству все-таки сделать это по регламенту… Но происходит что-то непонятное, потому фракция политической партии "Европейская солидарность" приняла решение не присутствовать при таком насиловании законодательства", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов журналистам в кулуарах парламента в ночь на пятницу.

Теги: #протест #украина #евросолидарность #парламент
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