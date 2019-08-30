Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона Марк Эспер подписал в четверг документы, официально учреждающие космическое командование ВС США.

Церемония подписания состоялась в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса, высокопоставленных военачальников. Трансляция велась на сайте администрации США.

"Мы должны будем сдерживать агрессивные действия (других стран в космосе - ИФ) и намного опережать их", - сказал на церемонии Трамп.