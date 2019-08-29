США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука и новый Кабмин, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлении территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттере поздно вечером в четверг.