События

23:59 29.08.2019

США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

1 мин читать
США поддерживают новоизбранный Кабмин Украины в продвижении реформ и стремлении к восстановлению территориальной целостности страны – Волкер

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поздравил новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука и новый Кабмин, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлении территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер в своем аккаунте в Твиттере поздно вечером в четверг.

Теги: #сша #рада #волкер #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:10 30.08.2019
Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

00:10 30.08.2019
Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

Глава Пентагона подписал распоряжение об учреждении космического командования США

23:58 29.08.2019
Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

23:46 29.08.2019
Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

Рада к полуночи приступила к рассмотрению законопроекта о лишении нардепов неприкосновенности

21:25 29.08.2019
Рада избрала руководство комитетов и определилась с их составом

Рада избрала руководство комитетов и определилась с их составом

21:23 29.08.2019
Рада создала 23 комитета

Рада создала 23 комитета

20:58 29.08.2019
Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

Рада утвердила предложенный премьером Гончаруком состав Кабмина Украины

20:47 29.08.2019
Премьер-министр предлагает Раде назначить Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины

Премьер-министр предлагает Раде назначить Юлию Соколовскую министром соцполитики Украины

20:46 29.08.2019
Премьер предлагает назначить Оксану Коляду главой Минветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц

Премьер предлагает назначить Оксану Коляду главой Минветеранов, временно оккупированных территорий и перемещенных лиц

20:46 29.08.2019
Раде предложено назначить Зоряну Скалецкую главой Минздрава

Раде предложено назначить Зоряну Скалецкую главой Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Трамп отменил визит в Польшу из-за приближающегося к США урагана

Алексей Криклий предложен на пост главы Мининфраструктуры

Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ

Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

Алексей Криклий предложен на пост главы Мининфраструктуры

ТКГ обсудила по видеосвязи начало ремонта моста в Станице Луганской – Олифер

США в ближайшее время планируют решить вопрос о размере военной помощи Украине

На Донбассе в четверг боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

Команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

РАДА ПОДДЕРЖАЛА НАЗНАЧЕНИЕ ИВАНА БАКАНОВА ГЛАВОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Рада проголосовала за назначение Баканова главой СБУ

Рада уволила Грицака с должности главы СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА