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21:13 29.08.2019

Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

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Рада досрочно прекратила полномочия нардепов Малюськи, Оржеля, Криклия, Новосад, Федорова, которые перешли работать в Кабмин

Верховная Рада 9-го созыва досрочно прекратила полномочия 5 народных депутатов из фракции "Слуга народа" в связи с тем, что назначила их членами Кабинета Министров во главе с Алексеем Гончаруком.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", досрочно прекращены полномочия Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад, Михаила Федорова, которые приняли присягу народных депутатов в этот же день утром.

Как сообщалось, Малюська стал министром юстиции Украины, Оржель – министерства энергетики и защиты окружающей среды, Криклий – министром инфраструктуры, Новосад – министром образования и науки, Федорова – вице-премьером – министром цифровой трансформации.

После этого члены нового Кабинета Министров приняли присягу

Теги: #киев #полномочия #парламент
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