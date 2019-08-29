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20:56 29.08.2019

Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

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Гончарук получил почти 1,9 млн грн доходов за 2018 год - декларация

Назначенный в четверг украинским парламентом премьер-министр Украины Алексей Гончарук задекларировал 1,851 млн грн доходов за 2018 год.

Согласно электронной декларации, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, Гончарук за 2018 год получил 60 772 грн заработной платы в общественной организации "Офис эффективного регулирования", 1 789 972 грн – дохода от предпринимательской деятельности и 634 грн доходов на банковский счет.

Также он задекларировал 89 617 грн на счетах в "УниверсалБанке" и 68 744 грн в "АльфаБанке", а также 100 тыс. грн, 84 тыс. долларов и 36 тыс. евро наличных средств.

Согласно декларации Гончарук арендует квартиру в Киеве площадью 74 кв. м, а также зарегестрирован в квартире в Чернигове площадью 71 кв. м.

Премьер владеет автомобилем Jaguar X-TYPE 2007 года выпуска.

Кроме того, в декларации указано, что он владеет корпоративными правами обслуживающего кооператива "Садовое общество "Астрон", где является главой правления (не указана доля) и 33,33% фирмы "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." (Нидерланды).

Теги: #декларация #премьер_министр
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