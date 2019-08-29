События

20:36 29.08.2019

Алексей Криклий предложен на пост главы Мининфраструктуры

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Премьер Украины Алексей Гончарук предложил депутатам утвердить Владислава Криклия на посту министра инфраструктуры Украины.

Криклий, 1986 г.р., кандидат экономических наук, ранее был советником главы МВД по вопросам внедрения информационных технологий и начальником Главного сервисного центра МВД Украины. До начала работы в МВД работал в инвестиционно-банковской сфере, а также в компании "Tickets.ua", занимающейся автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

На выборах 2019 года избран народным депутатом по списку "Слуги народа" под номером 12.

Теги: #кадры
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