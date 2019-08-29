События

20:02 29.08.2019

На Донбассе в четверг боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

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На Донбассе в четверг боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, без потерь

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сводке.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – 4 обстрела.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым провокационным действиям противника", - отметили в ООС.

Теги: #оос #сводка
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