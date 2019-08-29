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19:47 29.08.2019

Команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

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Команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов

Новый премьер-министр Алексей Гончарук призвал Верховную Раду в ближайшие три-четыре месяца утвердить все системные структурные законопроекты, а в следующем году работать над их имплементацией, чтобы ускорить рост экономики Украины с 2-3% до, как минимум, 5-7%.

"Уже зарегистрировано 37 законопроектов в Раде, которые являются нашими первоочередными", – сообщил он, выступая в парламенте нового созыва в первый день его работы.

Гончарук подчеркнул, что самая важная задача правительства – экономический рост. "Это должно дать нам 1 млн рабочих мест", – добавил он.

Помимо необходимости обеспечить дешевые ресурсы, премьер также заявил о намерении установить равные правила игры.

"Очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину как государство можно использовать для создания для себя конкурентных преимуществ. Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так далее и тому подобное нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других", – подчеркнул Гончарук.

Как отметил глава правительства, это означает, что энергорынки, инфраструктура - это сферы, где приоритетно должна быть обеспечена конкуренция.

По его словам, в этом году также важно "очистить" от коррупции вновь созданную во главе с Сергеем Верлановым Государственную налоговую службу (ГНС), навести порядок в налоговом администрировании, чтобы бизнес и другие плательщики налогов ощущали себя комфортно в отношениях с государством.

"У нас там (в ГНС – ИФ) есть очень хороший, по моему мнению, менеджер. Мы будем всячески поддерживать", – сказал Гончарук.

В настоящее время на сайте Верховной Рады опубликовано 34 законопроекта от депутатов фракции "Слуга народа". Тексты документов пока не обнародованы.

1071 Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг
1070 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования процедуры проведения финансовой реструктуризации
1067 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и признании утратившим силу закона Украины "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" относительно ускорения дерегуляции в сфере хозяйственной деятельности
1066 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти
1065 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических названий
1064 Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования
1063 Проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда
1062 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования охраны прав на компоновку полупроводниковых изделий
1061 Проект закона о внесении изменений к некоторым законодательных актов Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог
1059 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине
1058 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине
1056 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности
1055 Проект закона об аренде государственного и коммунального имущества
1054 Проект закона о признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"
1053 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг
1052 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве
1051 Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
1050 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию
1049 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование
1048 Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов
1047 Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля
1046 Проект закона о концессии
1045 Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины относительно приведения в соответствие с Конституцией Украины
1044 Проект закона о внесении изменений в регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом
1043 Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры
1042 Проект закона о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно планирования и системности законотворческой деятельности Верховной Рады Украины
1041 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)
1040 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права законодательной инициативы народных депутатов Украины
1039 Проект закона о внесении изменений в статью 116 регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправок к законопроекту, который готовится ко второму чтению
1038 Проект закона о внесении изменений в закон Украины "О статусе народного депутата Украины" (относительно приведения закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в соответствие с Конституцией Украины)
1037 Проект закона о внесении изменения в закон Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества"
1036 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения открытости и прозрачности деятельности Верховной Рады Украины
1035 Проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной Рады Украины или заседаний комитетов Верховной Рады Украины
1033 Проект постановления о председателе Верховной Рады Украины
Теги: #правительство #законопроекты
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