Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой

Подразделения морской пехоты, задействованные в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, провели ночные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ООС.

"На одном из военных полигонов Донецкой области прошло тактическое учение с боевой стрельбой подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в четверг.

Отмечается, что ночные учения такого масштаба с боевой стрельбой при участии подразделений морской пехоты состоялись впервые после аннексии Крыма.