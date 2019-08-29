Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой
Подразделения морской пехоты, задействованные в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, провели ночные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ООС.
"На одном из военных полигонов Донецкой области прошло тактическое учение с боевой стрельбой подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в четверг.
Отмечается, что ночные учения такого масштаба с боевой стрельбой при участии подразделений морской пехоты состоялись впервые после аннексии Крыма.