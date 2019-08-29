События

18:25 29.08.2019

Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой

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Подразделения морской пехоты в зоне ООС провели учения с боевой стрельбой

Подразделения морской пехоты, задействованные в Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, провели ночные тактические учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба ООС.

"На одном из военных полигонов Донецкой области прошло тактическое учение с боевой стрельбой подразделений морской пехоты", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбук в четверг.

Отмечается, что ночные учения такого масштаба с боевой стрельбой при участии подразделений морской пехоты состоялись впервые после аннексии Крыма.

Теги: #морская_пехота #оос #учения
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