Завод диоксида титана в Крыму остановил один из цехов, опасаясь ухудшения экологической ситуации из-за жары

Завод по производству диоксида титана в Армянске на севере Крыма - филиал ООО "Титановые инвестиции" (ранее - "Крымский титан") - остановил один из цехов, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации, сообщила "Интерфаксу" заместитель министра экологии и природных ресурсов республики Ольга Славгородская.

"Решение было принято заводом. У нас есть приказ, который предоставил завод, о начале разгрузки одного из цехов со сроком окончания - во вторник (27 августа - ИФ). Думаю, это сделано с целью предупреждения негативной ситуации, которая может возникнуть из-за высокого температурного режима", - сказала Славгородская.

По ее словам, единоразовое превышение максимальной разовой концентрации хлористого водорода было зафиксировано в Армянске впервые с начала 2019 года один раз - 22 августа. После этого специалисты перешли на среднесуточные замеры - этот показатель за ту же дату не превысил норм предельно допустимой концентрации.

Как сообщалось ранее, в августе минувшего года испарения из отстойника химических отходов предприятия, усилившиеся из-за жары, привели к резкому ухудшению экологической ситуации в Армянске и окрестностях города. Жители начали массово жаловаться в соцсетях на запах кислоты, першение в горле и сыпь на коже, а также похожий на ржавчину желтый налет, который покрывал металлические предметы.

Власти Крыма объявили о превышении предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в начале сентября 2018 года, ввели внеплановые каникулы в школах Армянска, вывезли детей в санатории и приостановили работу завода, который является градообразующим предприятием.

С 14 по 23 сентября в Армянске и близлежащих селах действовал режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Химические отходы титанового производства сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 кв. км, объем - 30 млн кубометров воды.