Лето в Украине завершится с теплой и преимущественно сухой погодой

В ближайшие сутки, 30 августа, погоду в Украине будет продолжать определять теплая и сухая воздушная масса, лишь к западным районам страны днем подойдет более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу в основном в Украине без осадков, лишь на крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на Закарпатье и побережье Чорного моря 14-19°, в восточных, Черниговской и Сумской областях местами 5-8° тепла; днем 24-29°, в западной части местами 30-33°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 августа самая высокая температура днем была 32,8 в 1992г, самая низкая ночью 3,3 в 1966г.

На 31 августа синоптики прогнозируют погоду в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16°, на севере Левобережья местами 8-10°, в западных областях и на побережье морей 14-19°; днем 26-31°, в Закарпатье до 33°.

В Киеве на 31 августа синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 28-30°.

29 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.