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11:59 29.08.2019

Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

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Луценко написал заявление об увольнение с поста Генпрокурора

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора.

"Заявление президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу от генерального прокурора Украины Луценко. Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании п.1 ч.1 ст.42 закона Украины "О прокуратуре", - зачитал Луценко текст заявления, после чего подписал его.

Трансляция подписания велась в прямом эфире в четверг. Документ датировал 29 августа.

Теги: #луценко #кадры
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