В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

Власти г.Дрогобыч Львовской области объявили 29-30 августа днями траура по погибшим в результате обвала жилого дома, сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

"В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг с траурной лентой на жилых домах и зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций города", - говорится в сообщении.

Также в эти дни власти рекомендуют ограничить проведение развлекательных мероприятий и концертов, запрещено исполнений развлекательной музыки в общественных местах.

Как сообщалось, в результате обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче в ночь на среду погибли 8 человек, еще 7 госпитализированы. Инцидент расследует полиция.