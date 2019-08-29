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10:22 29.08.2019

В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

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В Дрогобыче объявлен траур по погибшим в результате обвала жилого дома

Власти г.Дрогобыч Львовской области объявили 29-30 августа днями траура по погибшим в результате обвала жилого дома, сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

"В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить государственный флаг с траурной лентой на жилых домах и зданиях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций города", - говорится в сообщении.

Также в эти дни власти рекомендуют ограничить проведение развлекательных мероприятий и концертов, запрещено исполнений развлекательной музыки в общественных местах.

Как сообщалось, в результате обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче в ночь на среду погибли 8 человек, еще 7 госпитализированы. Инцидент расследует полиция.

Теги: #траур #дрогобыч #львовская_область
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