Нардепы от "Слуги народа" почтили память Героев, погибших за независимость Украины

Народные депутаты, избранные от партии "Слуга народа", возложили цветы к Стене памяти павших за Украину на Михайловской площади в центре Киева и почтили память жертв Иловайской трагедии перед началом первого заседания Верховной Рады IX созыва, сообщается на странице партии в соцсети Facebook в четверг.

"Сегодня новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали свой первый рабочий день с возложения цветов к Стене памяти павших за Украину и почтили героев, которые пять лет назад под Иловайском отдали свои жизни за нашу страну и ее европейское будущее. "Слуги народа" продолжит их борьбу за независимость и целостность Украины!", - говорится в сообщении.

После этого депутаты почтили память Героев Небесной Сотни, погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

"Они возложили цветы памяти в местах массовых расстрелов участников Революции Достоинства, которые с деревянными щитами пошли против вооруженных силовиков - и победили! Эти Герои дали украинцам шанс построить новую страну - страну мечты", - сообщается на странице партии в Facebook.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа – Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. По официальным данным ГПУ, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.