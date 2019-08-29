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09:31 29.08.2019

Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

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Режим ЧП объявлен во Флориде в связи с приближением урагана "Дориан", Трамп обещал помощь штату

Режим чрезвычайного положения введен в штате Флорида в связи с надвигающимся ураганом "Дориан", сообщает пресс-служба посольства России в США в Твиттере.

"Власти штата ввели режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан". Жителям рекомендовано иметь недельный запас продуктов и воды. Население восточного побережья призвали внимательно следить за новостями - направление шторма не определено", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Флорида может рассчитывать на поддержку федерального правительства, сообщил сенатор штата Рон Десантис в своем Твиттере.

"Уточнил информацию об урагане "Дориан" с президентом Трампом, он заверил меня, что Флорида будет обеспечена всей необходимой поддержкой федерального правительства во время подготовки жителей к урагану", - написал Десантис.

Теги: #сша #флорида #ураган #трамп
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