События

09:30 29.08.2019

Жители ряда сел Киевской области против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

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Жители сел Логвин и Михайловка Володарского района Киевской области выступают против добычи титановых руд открытым способом в рамках разработки Тарасовского титано-циркониевого месторождения, так как это может привести к загрязнению одной из крупных рек Киевской области - реки Рось, являющейся притоком Днепра.

Соответствующее обращение к президенту Украины содержится в электронной петиции №22/066586-еп на сайте официального интернет-представительства главы государства, под которым поставили подпись 3891 человек из необходимых 25 тысяч.

К петиции призывают присоединиться все громады, которые пользуются водной артерией реки Рось, в том числе жителей Белой Церкви.

По мнению автора петиции Ольги Быстрицкой, добыча титановых руд повлечет за собой экологическую катастрофу для всего населения, флоры и фауны.

"Мы видим опыт такой добычи на Житомирщине. Призываю всех небезразличных граждан Украины сохранить экологию центральной Украины!", - говорится в документе.

Также сообщается, что 20 июля 2019 года громады сел Логвин и Михайловка вместе с активистами обсуждали информацию о плановой деятельности ООО "Рутил-Ильменитовая компания", которая намерена разрабатывать данное месторождение, о влиянии на окружающую среду. В информации указывалось, что разработка месторождения позволит пополнять местный бюджет и обеспечит рабочими местами местное население.

Площадь месторождения составляет 10,18 кв. км. Для разработки предлагается вывести из пользования 1015 га, из них 400 га - плодородных черноземных почв с/х назначения и 615 га - лесохозяйственного.

Как сообщалось, в 2010 году проект ООО "Рутил-ильменитовая компания" по разработке титановых руд Тарасовского месторождения оценивался в $102 млн привлеченных инвестиций со сроком окупаемости около 4 лет.

В мае 2013 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение компании Madelot Limited (Белиз) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Рутил-ильменитовая компания" (Киев), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

ООО "Рутил-ильменитовая компания" (Киев) имеет лицензию на разработку Тарасовского месторождения (Киевская обл.). Заявленная продукция предприятия - минеральный песок, коллективный концентрат (коллективный концентрат содержит несколько ценных компонентов - ИФ) рутила, ильменита, лейкоксена и циркония.

Компания планирует построить и ввести в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат мощностью 5 млн куб. м минерального песка в год и получить 240 тыс. тонн коллективного концентрата. Проект в стадии разработки.

Вместе с тем, Володарский райсовет Киевской области в мае 2013 года не поддержал проект решения о добыче циркон-рутил-ильменитовых руд на территории Тарасовского месторождения – несмотря на то, что Киевский облсовет дал разрешение на получение лицензии на пользование недрами.

Кроме этого, на сессии депутаты дали поручение председателю райсовета обратиться к председателю комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с ходатайством посодействовать отмене решений структур, которые предоставили соответствующие разрешения и согласования для начала разработки Тарасовского месторождения.

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Теги: #киевская_область #титановые #опасения #загрязнение
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