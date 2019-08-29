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09:24 29.08.2019

Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

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Европа пока не будет создавать свой пилотируемый космический корабль - глава ЕКА

Европейское космическое агентство пока не планирует разрабатывать собственный космический корабль, но активно участвует в американском проекте "Артемида", сообщил "Интерфаксу" глава ЕКА Ян Вернер.

"Я лично пытался убедить государства-члены ЕКА в необходимости создания пилотируемого корабля, но пока мне это не удалось. Моя идея заключалась в продолжении разработки европейского грузового корабля ATV и его доработке до пилотируемого. И для запуска такого корабля могла бы использоваться ракета Ariane-5, которая изначально предназначалась для запуска пилотируемого корабля "Гермес", - сказал Вернер.

Глава ЕКА добавил, что, несмотря на то, что ему не удалось убедить государства-члены агентства в необходимости создания собственного корабля, агентство в данный момент активно участвует в разработке новой американской пилотируемой системы Artemis c пилотируемым кораблем Orion.

"Сейчас разрабатывается так называемый ЕСМ - Европейский служебный модуль. Он разработан на основе задела ATV. По сути, это означает, что мы участвуем в разработке пилотируемого корабля. Это американская программа "Артемида", но Европейский служебный модуль - критически важный элемент этой системы, без него она просто не сможет быть запущена", - добавил он.

Пилотируемый корабль Orion в перспективе предполагается выводить на орбиту разрабатываемой в США сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS). Планируется, что уже в 2020 году корабль Orion совершит свой первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в рамках миссии Artemis 1.

В июле NASA сообщило об успешном испытании системы аварийного спасения корабля.

Корабль Orion является одной из трех составных частей программы NASA по осуществлению пилотируемых полетов на Луну наряду со сверхтяжелой ракетой-носителем SLS и орбитальной лунной станцией Gateway.

Теги: #ес #космос #ека
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