Киевский фуникулер возобновляет свою работу

В четверг, в 12:00 после ремонта возобновит свою работу Киевский фуникулер, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации отмечается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

В КГГА напомнили, что Киевский фуникулер 22 июля был закрыт на ежегодный технический осмотр.