События

08:29 29.08.2019

Киевский фуникулер возобновляет свою работу

1 мин читать
Киевский фуникулер возобновляет свою работу

В четверг, в 12:00 после ремонта возобновит свою работу Киевский фуникулер, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер", – сказано в сообщении на сайте мэрии в среду, со ссылкой на КП "Киевпастранс".

В информации отмечается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолок, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

В КГГА напомнили, что Киевский фуникулер 22 июля был закрыт на ежегодный технический осмотр.

Теги: #киев #фуникулер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:58 29.08.2019
На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

06:41 29.08.2019
В Киеве открыли после капитального ремонта парк "Пуща-Водица"

В Киеве открыли после капитального ремонта парк "Пуща-Водица"

17:50 28.08.2019
В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

В "Голосе" выступают против разделения должностей мера Киева и главы КГГА

13:57 28.08.2019
В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

В КС поступило представление 51 нардепа относительно толкования Конституции в части осуществления местного самоуправления и госвласти в Киеве

12:02 28.08.2019
В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

В КГГА о светоотражающих жилетах для учеников: Это заявление премьера, нормативных документов об этом нет

11:35 28.08.2019
В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

В Киеве не будет запрета невакцинированным детям посещать школы – КГГА

11:09 28.08.2019
Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

Киев полностью готов к новому учебному году - КГГА

05:14 28.08.2019
28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

28 августа на Воздухофлотском проспекте временно ограничат движение транспорта

02:57 28.08.2019
Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

Полицейские устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения водителем в Соломенском районе

01:53 28.08.2019
Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Неизвестные в масках украли из дома пенсионерки в Киевской области 20 тыс. грн и продукты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен на плановый ремонт

Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

"Укрметаллургпром" просит Зеленского на встрече с Трампом поднять вопрос отмены 25% пошлины на поставки металлопродукции в США в обмен на квоты

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА