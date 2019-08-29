Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

Поисково-спасательные работы поиска погибших под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) завершены, спасателями обнаружены тела восьми погибших, разборка завала продолжаются, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Также сообщается, что на базе Дрогобычской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома и в гостинице "Тустань" г.Дрогобыч подготовлено 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью).

Как сообщалось, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого 7 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Состоянием на 7.00 29 августа, под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок).

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.