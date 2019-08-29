События

08:14 29.08.2019

Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

2 мин читать
Поисково-спасательные работы по поиску погибших под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче завершены, обнаружены тела 8 погибших

Поисково-спасательные работы поиска погибших под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) завершены, спасателями обнаружены тела восьми погибших, разборка завала продолжаются, сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

"Поисково-спасательные работы завершены. По оперативной информации под завалами людей нет. Работы по разборке завала продолжаются", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Также сообщается, что на базе Дрогобычской общеобразовательной школы №16 развернут эвакуационный пункт для пострадавших жителей дома и в гостинице "Тустань" г.Дрогобыч подготовлено 14 двухместных номеров для временного размещения отселенных жителей (в настоящее время размещено 8 человек, обратившихся за помощью).

Как сообщалось, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого 7 человек, из них 5 детей, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Состоянием на 7.00 29 августа, под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок).

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.

Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Теги: #жертвы #обвал #дрогобыч
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:58 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

04:27 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

02:05 29.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

16:29 28.08.2019
Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

Зеленский по итогам трагедии в Дрогобыче: Задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилищных домов

10:37 28.08.2019
В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

В ГСЧС назвали взрыв газа маловероятной причиной обрушения подъезда дома в Дрогобыче, в "Львовгазе" отвергают эту версию

10:33 28.08.2019
Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче может находиться еще пять человек – ГСЧС

10:08 28.08.2019
На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

На месте обвала подъезда жилого дома в Дрогобыче обнаружили тело второго погибшего – ГСЧС

07:49 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, два человека погибли - полиция

07:32 28.08.2019
В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

В Дрогобыче обрушился подъезд жилого дома, один человек погиб

06:56 28.08.2019
Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Открыто уголовное производство по факту обрушения жилого дома в городе Дрогобыче - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче обнаружены тела 8 погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

На станциях метро в Киеве, из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card, возобновлена продажа и пополнение карточки метро, жетона

Энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен на плановый ремонт

Киевский фуникулер возобновляет свою работу

Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

В Киеве открыли после капитального ремонта парк "Пуща-Водица"

Госдеп США открывает в Колумбии представительство по делам Венесуэлы

Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

"Укрметаллургпром" просит Зеленского на встрече с Трампом поднять вопрос отмены 25% пошлины на поставки металлопродукции в США в обмен на квоты

Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА