События

07:35 29.08.2019

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

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За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки на Донбассе боевики четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС: вблизи Лебединского - из стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов; четыре раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Широкино - с целью нанесения максимального вреда военнослужащим ООС, боевики применили беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 7 обстрелов позиций ООС: вблизи Новолуганского - применили минометы калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие; в районе Зайцевого - минометы калибра 82-мм, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Майорска боевики трижды нарушили режим прекращения огня, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В одном из случаев, в 12.25., совершив обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора "Горловка – Бахмут", представлявшего угрозу мирному населению и персоналу, который находился на КПВВ "Майорское", – сказано в сообщении.

В штабе отметили, что с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Зайцевого - из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Теги: #оос #сводка
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