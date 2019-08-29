Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тела шести погибших

Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) обнаружены тела шести погибших, сообщили в пресс-службе Главного управления Госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

"Под завалами обнаружены тела 6 погибших. Утром 28 августа обнаружены тела 2 человек (мужчины и женщины). 29 августа в 00:26 обнаружили тело мужчины. В 2:49 изъято из-под завала тело женщины. В 3:20 изъяли тело женщины. В 3.28 нашли тело мальчика", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на четверг.

Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ.

Спасатели непрерывно (посменно) проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчеты и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Как сообщалось, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого погибли 2 людей и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.