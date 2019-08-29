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04:22 29.08.2019

Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

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Facebook ужесточает правила политической рекламы в преддверии выборов в США

Социальная сеть Facebook планирует ужесточить правила публикации политической рекламы в рамках подготовки к президентским выборам 2020 года в США, сообщает Facebook в среду.

Новые правила коснутся информации о том, кто оплатил опубликованную рекламу. Facebook в настоящее время требует, чтобы любую политическую рекламу сопровождала надпись "оплачено" и информация о том, кто именно за нее заплатил. В некоторых случаях рекламодатели пытались разместить после надписи "оплачено" вводящую в заблуждение информацию, отмечает Facebook, из-за чего с середины сентября компания начнет требовать дополнительную информацию о плательщике.

В настоящее время рекламодателям требуется предоставить Facebook информацию о своем адресе, номер телефона, адрес электронной почты, а также адрес своего веб-сайта. Теперь они также будут обязаны выбрать один из пяти вариантов дополнительного подтверждения информации о себе. Например, для этого можно использовать идентификационный номер работодателя или идентификационный номер в Федеральной избирательной комиссии, если речь идет об организации, зарегистрированной властями США. У такой рекламы появится значок "подтвержденная организация".

Представители малого бизнеса, у которого нет этих идентификационных номеров, смогут по-прежнему предоставлять лишь поддающиеся проверке почтовый адрес, телефонный номер, сайт и электронный адрес. Однако в таком случае значок "подтвержденная организация" они получить не смогут.

Если компании, предлагающие рекламу, не передадут необходимые сведения Facebook до середины октября 2019 года, соцсеть перестанет показывать их рекламу.

Также Facebook в дальнейшем планирует запретить рекламу, которая "в прямой форме противодействует тому, чтобы граждане США шли голосовать". Ото всех кандидатов на выборах и уже избранных политиков компания намерена требовать двухэтапной аутентификации, которая позволит подтвердить, что вход в аккаунт происходит на территории США.

Компания уже предпринимала меры по политической рекламе ранее. Так, в 2018 году она потребовала от рекламодателей авторизоваться, чтобы иметь возможность публиковать рекламу, касающуюся политики или выборов. Также соцсеть стала сохранять всю политическую рекламу в специальную библиотеку, где она доступна для просмотра на протяжении семи лет.

Facebook стала активно бороться с попытками повлиять на президентские выборы через социальную сеть после того, как ее обвинили в недостаточном внимании к таким действиям во время выборов президента США 2016 года.

 

Теги: #реклама #политика #facebook #мир
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