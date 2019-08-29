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02:05 29.08.2019

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

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Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Под завалами обрушившегося минувшей ночью подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома в г.Дрогобыч (Львовская обл.) обнаружили еще одно тело погибшего, сообщают в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

Как сообщается на сайте ГСЧС, состоянием на 01.00 четверга под завалами обнаружены тела 3 погибших.

"В ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами", – сказано в сообщении.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.

Спасатели непрерывно (посменно) проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

Как сообщалось, в 2.46 28 августа в райцентре Дрогобыч (Львовская область) произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома, в результате которого погибли 2 людей и 7 госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Первоначально в ГСЧС называли вероятной причиной обвала взрыв природного газа, но в компании "Львовгаз" категорически отвергли такие допущения.

Позже прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Теги: #обрушение #жертвы #дрогобыч
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