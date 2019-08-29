События

01:41 29.08.2019

Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

1 мин читать
Сенатор Гиллибранд отказалась от борьбы за пост президента США

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

"Я знаю, что это не тот результат, которого мы хотели. Мы хотели выиграть эту гонку", - сказала Гиллибранд в видео, опубликованном в ее твиттере.

"Но важно знать, когда это не ваше время, и знать, как вы можете лучше всего служить своей общине и стране. Я считаю, что я могу лучше всего служить, помогая объединить нас, чтобы победить Дональда Трампа в 2020 году", - заявила она.

Гиллибранд поблагодарила своих сторонников за поддержку.

"Теперь давайте победим Дональда Трампа и отвоюем Сенат", - добавила она.

Теги: #президент #сша #кандидаты #отказ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:27 28.08.2019
Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

17:30 28.08.2019
Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

Болтон предостерег Украину от "дипломатии создания задолженностей" со стороны Китая

16:57 28.08.2019
США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

США обеспокоены проектом "Северный поток-2": нельзя зависеть от одного поставщика энергоресурсов - Болтон

16:15 28.08.2019
Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

Болтон надеется, что у потенциального генпрокурора Украины Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с Генпрокурором США

15:50 28.08.2019
Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Болтон: Ожидаем встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

15:33 28.08.2019
Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

Украина приветствовала бы присоединение США к "Нормандскому формату" - Зеленский на встрече с Болтоном

08:01 28.08.2019
Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

Помпео надеется на то, что лидер КНДР пойдет на продолжение переговоров с США ради собственного народа

06:47 28.08.2019
Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет – Помпео

Трамп делает все, чтобы достичь соглашения с Китаем как можно скорее, но конкретных сроков нет – Помпео

04:09 28.08.2019
США будут работать над возвращением России в G-7

США будут работать над возвращением России в G-7

20:25 27.08.2019
Конгрессмены вновь призвали Трампа ввести санкции против Турции после старта второго этапа поставок С-400 Анкаре

Конгрессмены вновь призвали Трампа ввести санкции против Турции после старта второго этапа поставок С-400 Анкаре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

Посол Украины в Германии сообщил о телефоном разговоре Зеленского и Меркель

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

Рада в первый день работы сформирует Кабмин, сменит главу СБУ и даст согласие президенту на замену генпрокурора – повестка дня

ПОСЛЕДНЕЕ

Под завалами обрушившегося подъезда в Дрогобыче нашли тело еще одного погибшего

Рада 9-го созыва в четверг начинает свою работу, перед этим нардепы примут присягу

Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

Зеленский и Меркель договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате"

С 1 сентября КПВВ в зоне ООС перейдут на осенний режим работы

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции с полуночи – штаб ООС

"Слуга народа" публично не озвучивает, кого подаст Зеленскому на премьера

Жители ряда сел Киевщины против разработки Тарасовского месторождения титановых руд из-за опасения загрязнения реки Рось

Пресс-секретарь генпрокурора обнародовала скан-копию заявления Вышинского о согласии на участие в обмене удерживаемыми с РФ

В центре Киева проходит акция против назначения Авакова в новое правительство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА