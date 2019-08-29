Рада 9-го созыва в четверг начинает свою работу, перед этим нардепы примут присягу

Народные депутаты, избранные на внеочередных парламентских выборах, примут присягу и соберутся на первую сессию Верховной Рады 9-го созыва в четверг, 29 августа.

Как ожидается, в 10:00 начнется торжественное принятие присяги. Согласно регламенту первое заседание открывает самый старший по возрасту член парламента. Он же зачитывает текст присяги.

После этого парламентарии, скрепив тексты присяги подписями, передадут их в аппарат и получат удостоверения, депутатские значки, карточки для голосования.

В 13:00, как ожидается, откроется первая сессия новоизбранной Рады.

Согласно повестке дня заседания, которую сформировала группа по его подготовке, в первую очередь народные депутаты займутся организационными вопросами – сформируют временный президиум Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее нардепы заслушают внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра Украины, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров Украины.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Накануне первого заседания Рады-9 Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию народных депутатов Украины, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Выборы в Верховную Раду прошли по смешанной системе: половина из 450 народных депутатов избирается по партийным спискам, другая половина – по мажоритарным округам. Они не состоялись на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в связи с чем парламент нового созыва будет не полностью укомплектован, как и предыдущий.

Всего в нем будет работать 424 народных депутата.

По результатам внеочередных парламентских выборов, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата (избранных, как по партийному списку, так и по мажоритарным округам), 43 – "Оппозиционную платформу – За жизнь" (ОПЗЖ), - 26 - "Батькивщину", 25 - "Европейскую солидарность", 20 - "Голос", 6 - партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Ввиду того, что у "Слуги народа" будет по меньше мере 254 народных депутата, фракция этой политической силы будет иметь права коалиции.

Представители этой партии накануне начала работы парламента озвучивали приоритетные вопросы, которые Верховная Рада должна будет урегулировать.

Среди них – снятие неприкосновенности с народных депутатов, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение, сужение перечня дел, подсудных Высшему антикоррупционному суду, перезапуск Национального агентства по предотвращению коррупции, создание Службы финансовых расследований, проведение налоговой амнистии.

Претендент на должность главы фракции "Слуги народа" Давид Арахамия анонсировал запуск системы "Большой брат" для выявления аномалий при голосовании народных депутатов, чтобы предотвращать политическую коррупцию в парламенте.