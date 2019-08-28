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23:48 28.08.2019

Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

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Петиция против приостановки работы парламента Британии набирает в среднем 100 тыс. подписей в час

Интернет-петиция против объявленной правительством приостановки работы парламента Великобритании к настоящему моменту набрала уже несколько сотен тысяч голосов.

На сайте британского парламента в разделе, посвященном петициям, к настоящему моменту уже более 710 тыс. человек поставили свои подписи под этой инициативой. В среднем петиция в среду получает около 100 тыс. голосов в час.

"Парламент не должен приостанавливать работу или распускаться до того момента, пока действие статьи 50-й (Лиссабонского договора - ИФ) не будет достаточно продлено или пока не будет решено отказаться от намерения Великобритании выйти из ЕС", - говорится в описании петиции.

Согласно данным голосования, активнее всего подписывают петицию в Лондоне, Оксфорде и Кембридже.

Королева Великобритании Елизавета II ранее в среду утвердила предложенную премьером Борисом Джонсоном приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября и продлится до 14 октября.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

Теги: #петиция #великобритания #парламент
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